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МЭА: падение спроса на нефть сопоставимо с крупнейшими за 60 лет кризисами

МЭА: падение спроса на нефть сопоставимо с крупнейшими за 60 лет кризисами

На мировых рынках энергоресурсов сложилась на первый взгляд парадоксальная ситуация. Блокада Ормуза и частичное перекрытие йеменскими хуситами трафика через Баб-эль-Мандебский пролив создали серьезный дефицит в поставках углеводородов.

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