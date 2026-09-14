Солари: «Сложно сказать, является ли игра «Спартака» лучшей в РПЛ по качеству»

Вингер «Спартака» Пабло Солари высказался об игре команды на старте сезона.Вингер «Спартака» Пабло Солари высказался об игре команды на старте сезона.
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