Вадим Рабинович: Кравченко удрал за границу с женой и секретами

Почему генпрокурор Кравченко уехал за границу именно сейчас? Какие секретные документы он вывез и кому они могут быть интересны? Почему Мария Вдовиченко ушла так демонстративно и без объяснений? И кто сейчас фактически руководит Генпрокуратурой в Украине? Я перечитываю эти сообщения и не могу поверить.