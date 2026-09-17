Вадим Рабинович: Кравченко удрал за границу с женой и секретами

Почему генпрокурор Кравченко уехал за границу именно сейчас? Какие секретные документы он вывез и кому они могут быть интересны? Почему Мария Вдовиченко ушла так демонстративно и без объяснений? И кто сейчас фактически руководит Генпрокуратурой в Украине? Я перечитываю эти сообщения и не могу поверить.
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