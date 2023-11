Дебютировал крошечный компьютер Banana Pi BPI-M4 Zero — более мощная альтернатива Raspb...

IT

Дебютировал крошечный компьютер Banana Pi BPI-M4 Zero — более мощная альтернатива Raspberry Pi ZeroКоманда Banana Pi анонсировала миниатюрный одноплатный компьютер BPI-M4 Zero для разработчиков: это более производительная альтернатива решению Raspberry Pi Zero 2W, которое дебютировало ещё в октябре 2021 года.