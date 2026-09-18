В Сергиевом Посаде дырявую крышу остановки закрасили серой краской

В Сергиевом Посаде местные жители обратили внимание на необычный способ ремонта остановочного павильона, расположенного в районе Южного тупика.
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