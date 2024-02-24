Dualshockers: Только FromSoftware может избежать массовой критики от игроков за DLC стоим...

Dualshockers: Только FromSoftware может избежать массовой критики от игроков за DLC стоимостью 40$Крупное зарубежное издание Dualshockers решило обсудить недавний анонс дополнения Shadow of the Erdtree для игры Elden Ring от студии FromSoftware и реакцию игроков на него.