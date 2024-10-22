Российские военные установили флаг КНДР на покровском направлении

МОСКВА, 22 октября, ФедералПресс. Бойцы группировки «Центр» ВС РФ решили продемонстрировать своеобразную тактику психологической войны, вывесив северокорейский флаг на вершине террикона вместе с российским триколором.
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