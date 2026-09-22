Спрос на элитные новостройки Москвы вырос на 29%

В июле–августе в Москве продали около 400 лотов в элитных новостройках, что на 29% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, следует из данных Kalinka.
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