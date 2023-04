Разработчики The Division 2 раскрыли содержание четырёх ближайших сезонов, стали известны подробности The Division Heartland, представитель Valve официально подтвердил разработку нового VR-шлема, THQ Nordic покажет летом Alone in the Dark и ремейк «Готики», Immortals of Aveum заставит твой компустер попыхтеть, авторы .