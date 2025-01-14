Ирина Влах: "Диаспора делала бы другой выбор, если бы лучше знала реалии Молдовы"

Представители диаспоры делали бы другой выбор на выборах, если бы лучше знали реалии Молдовы. Такое мнение высказала председатель партии INIMA MOLDOVEI, бывший башкан АТО Гагаузия Ирина Влах в эфире телеканала TVC 21, передает Noi.
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