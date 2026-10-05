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Матвиенко: отмена льготы по НДС на деликатесы может принести бюджету 6 млрд рублей — этих средств хватит на две школы или детскую больницу

Матвиенко: отмена льготы по НДС на деликатесы может принести бюджету 6 млрд рублей — этих средств хватит на две школы или детскую больницу

Отмена льготной ставки НДС для деликатесных продуктов — в частности, лобстеров, лангустинов, устриц и омаров — способна дополнительно пополнить федеральный бюджет примерно на 6 млрд рублей.

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