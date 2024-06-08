Захарова назвала отмену культуры продолжением политики Гитлера

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью aif.ru назвала проводимую сегодня санкционную политику США и стран Запада «травлей народа», а их желание «отменить культуру» — продолжением политики Гитлера.
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