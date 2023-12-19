(англ.) hub – ступица колеса, центр. Итак, «хаб», это что за ругательство такое завелось, как таракан, в речах комментаторов и политиков России.
Хаб
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(англ.) hub – ступица колеса, центр. Итак, «хаб», это что за ругательство такое завелось, как таракан, в речах комментаторов и политиков России.