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Амалия Мордвинова объяснила возвращение из Нью-Йорка: «Американский кинематограф не настроен на мучения»

Амалия Мордвинова объяснила возвращение из Нью-Йорка: «Американский кинематограф не настроен на мучения»

Амалия Мордвинова вернулась в Россию из США — и не скрывает, что причиной была работа. Результат уже есть: актриса снялась в новом сериале Петра Тодоровского «Подслушано в Выборге».

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