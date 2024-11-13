На прошедшем накануне в Москве юбилейном вечере композитора Игоря Крутого певица Лолита во время пресс-подхода прочитала представителям СМИ лекцию о правилах хорошего тона.
«Клоуны учат нас жить». Народ ответил зарвавшейся Лолите
Комментарии
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лл
лина любимцева
Противно то, что пусть бы малолетки ТАК себя вели, по глупости, а когда женщина уже в ТАКОМ солидном возрасте ТАК себя ведет, это просто вызывает шок. И, естественно, никакого уважения уже к ней впредь не будет.
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16 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Запретить концерты этой мерзавки по всей стране!
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16 час.
Татьяна
Ох, какая же это гадость, лолита...
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13 час.
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