Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 754 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виталий панов
    Что у Трампа в голове,знает только он сам.В первую очередь он коммерсант,а потом политик.Без выгоды для себя,он делат...DikGAZETE: Зеленс...
  • Игорь Кузнецов
    Были прецеденты как расправлялись с правителями сами граждане - сравнительно недавний пример убийство четы Чаушеску. ...DikGAZETE: Зеленс...
  • Сергей Ковалев
    оно так, политика дня та же сцена, вот только роли у каждого свои...DikGAZETE: Зеленс...

«Клоуны учат нас жить». Народ ответил зарвавшейся Лолите

«Клоуны учат нас жить». Народ ответил зарвавшейся Лолите

На прошедшем накануне в Москве юбилейном вечере композитора Игоря Крутого певица Лолита во время пресс-подхода прочитала представителям СМИ лекцию о правилах хорошего тона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Противно то, что пусть бы малолетки ТАК себя вели, по глупости, а когда женщина уже в ТАКОМ солидном  возрасте ТАК себя ведет, это просто вызывает шок. И, естественно, никакого уважения уже к ней впредь не будет.
Ответить
16 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Запретить концерты этой мерзавки по всей стране!
Ответить
16 час.
Татьяна
Ох, какая же это гадость, лолита...
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх