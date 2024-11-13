«Клоуны учат нас жить». Народ ответил зарвавшейся Лолите

лл

лина любимцева

Противно то, что пусть бы малолетки ТАК себя вели, по глупости, а когда женщина уже в ТАКОМ солидном возрасте ТАК себя ведет, это просто вызывает шок. И, естественно, никакого уважения уже к ней впредь не будет.