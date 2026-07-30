Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ФАС выявила признаки сговора на рынке топлива: возбуждены дела против нескольких владельцев АЗС.

ФАС выявила признаки сговора на рынке топлива: возбуждены дела против нескольких владельцев АЗС.

ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке топлива в Новосибирске Алексей БУЛАТОВ Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора на оптовом рынке нефтепродуктов Новосибирской области.

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