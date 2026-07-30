ФАС выявила признаки сговора на рынке топлива: возбуждены дела против нескольких владельцев АЗС.

ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке топлива в Новосибирске Алексей БУЛАТОВ Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора на оптовом рынке нефтепродуктов Новосибирской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Они думали, Россия промолчит: неожиданный ход Москвы поверг Норвегию в шок — что произошло после задержания судна РФ.
- Шах и мат от Путина: РФ с нуля построила то, что в США и Европе считали невозможным — подробности мегапроекта.
- В КНР раскрыли «многоходовку» Путина: Украина оказалась лишь прикрытием для четырехлетней трансформации России
Свежие комментарии