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"Смешно слышать!": Вайкуле снова набросилась на Россию

"Смешно слышать!": Вайкуле снова набросилась на Россию

72-летняя Лайма Вайкуле дала интервью литовскому LRT и снова прошлась по России. На этот раз — по культуре.

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