Тело школьницы с пакетом на голове нашли в Краснодарском крае

В Кубани нашли мертвую девочку с пакетом на голове. Тело 11-летней школьницы было обнаружено днем в минувшую пятницу, 29 сентября, в квартире дома в городе Гулькевичи в Краснодарском крае, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.