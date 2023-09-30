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Тело школьницы с пакетом на голове нашли в Краснодарском крае

Тело школьницы с пакетом на голове нашли в Краснодарском крае

В Кубани нашли мертвую девочку с пакетом на голове. Тело 11-летней школьницы было обнаружено днем в минувшую пятницу, 29 сентября, в квартире дома в городе Гулькевичи в Краснодарском крае, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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