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Воронежские новости

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Один человек в реанимации после ДТП с тепловозом в Воронежской области

Один человек в реанимации после ДТП с тепловозом в Воронежской области

ДТП произошло накануне около 18:20 у дома № 86 на улице Куцыгина в поселке Перелешино. По предварительным данным полиции, 36-летний водитель автомобиля Kia Cerato нарушил правила проезда железнодорожного переезда и врезался в тепловоз ТЭМ-70.

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