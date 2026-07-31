Один человек в реанимации после ДТП с тепловозом в Воронежской области

ДТП произошло накануне около 18:20 у дома № 86 на улице Куцыгина в поселке Перелешино. По предварительным данным полиции, 36-летний водитель автомобиля Kia Cerato нарушил правила проезда железнодорожного переезда и врезался в тепловоз ТЭМ-70.