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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Злоупотребляющий алкоголем мужчина, ставящий семью в тяжелое материальное положение, ограничен судом в дееспособности.

Злоупотребляющий алкоголем мужчина, ставящий семью в тяжелое материальное положение, ограничен судом в дееспособности.

По инициативе прокуратуры Бобруйского района в открытом выездном судебном заседании в здании Брожского сельисполкома рассмотрено гражданское дело по заявлению прокурора в интересах местной жительницы о признании ее брата ограниченно дееспособным.

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