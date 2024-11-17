Злоупотребляющий алкоголем мужчина, ставящий семью в тяжелое материальное положение, ограничен судом в дееспособности.

По инициативе прокуратуры Бобруйского района в открытом выездном судебном заседании в здании Брожского сельисполкома рассмотрено гражданское дело по заявлению прокурора в интересах местной жительницы о признании ее брата ограниченно дееспособным.
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