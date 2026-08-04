Валентин Щербаков

Так этого кокаинового недоноска зеленского никогда и не интересовала недо-страна 404. Выиграв выборы, он создал свою террористическую ОПГ и теперь занимается только своим бизнесом и откатами на войне для западных руководителей-извращенцев и русофобов. Если его еще долго не грохнут, значит и дальше будет уничтожать хохло-бандеровское мясо, а также грабить этот народ до бесконечности и продавать территории...