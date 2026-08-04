Двустороннее соглашение наделяет США правом на беспрепятственную разработку украинских недр. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп полон решимости добиться от Украины полной оплаты военной "помощи", предоставленной Вашингтоном.
Зеленский продал Украину. Теперь Штаты смогут забрать все, что захотят
Комментарии
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Валентин Щербаков
Так этого кокаинового недоноска зеленского никогда и не интересовала недо-страна 404. Выиграв выборы, он создал свою террористическую ОПГ и теперь занимается только своим бизнесом и откатами на войне для западных руководителей-извращенцев и русофобов. Если его еще долго не грохнут, значит и дальше будет уничтожать хохло-бандеровское мясо, а также грабить этот народ до бесконечности и продавать территории...
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