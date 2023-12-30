Атакован центр Белгорода, погибли дети

Обстрелу подвергся Белгород — город в Белгородской области, граничащий с Украиной. Как сообщил белгородский глава Вячеслав Гладков, от удара ВСУ по центру Белгорода погибли дети, несколько человек пострадали.
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