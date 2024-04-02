Увидел "Чайхану" - подумай, стоит ли в неё заходить Нет, я всей душой поддерживаю призыв президента, депутатов и прочих политиков поддерживать межнациональный мир и согласие в этот тяжёлый для нас момент.
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