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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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  • Владимир Соколов
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Увидел "Чайхану" - подумай, стоит ли в неё заходить

Увидел "Чайхану" - подумай, стоит ли в неё заходить

Увидел "Чайхану" - подумай, стоит ли в неё заходить Нет, я всей душой поддерживаю призыв президента, депутатов и прочих политиков поддерживать межнациональный мир и согласие в этот тяжёлый для нас момент.

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