Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 042 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила бер
    Когда читаю такие текст, особенно о пенсиях (как бы автор болеет душой), считаю, что автор или полный неуч, или гаден...Все маски сброшен...
  • людмила бер
    Яндекс Дзен и все...... Как бы российская компания...Все маски сброшен...
  • Наталия
    Все вернется на круги свои. Один раз, не так давно, когда запахло жареным, она уже сбежала не в Питер, как сейчас, а...Неприкасаемую Соб...

"Никто Киркорова не отменял, от него просто устали", - концертный директор Бениш опроверг наличие проблем у болгарского певца

"Никто Киркорова не отменял, от него просто устали", - концертный директор Бениш опроверг наличие проблем у болгарского певца

Politiki.net Вы слишком наивны, если полагаете, что после "голой" вечеринки организованной блогером Ивлеевой, у топовых российских артистов "тусивших" в непотребном виде, на закрытом мероприятии, будут проблемы, сообщил россиянам концертный директор Александр Бениш.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
Да и фильку ни кто не вырезал...Видел его рожу блевотную на ТВ....Не потопляемое ДЕРЬМО...бля.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх