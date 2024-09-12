Росавиация ограничила работу аэропортов Мурманской области в целях безопасности

Работа аэропортов в Мурманской области снова ограничена. В Росавиации уточнили, что для обеспечения безопасности полетов введены временные запреты на прилет и вылет самолетов в аэрогаванях Мурманска и Апатит.
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