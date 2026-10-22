Разговоры о квантовых компьютерах давно перестали быть уделом научных семинаров. Теперь это часть большой государственной стратегии, где за абстрактными «кубитами» стоят вполне конкретные сроки, деньги и промышленные задачи.
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