Украинские оккупанты заминировали весь центр Красноармейска

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины, готовясь к отступлению, заминировали весь центр города Красноармейска.