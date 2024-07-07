7 июля отмечается День работников морского и речного флота

В Смольном поздравили всех причастных с профессиональным праздником Для Петербурга, основанного Петром Первым как морская столица России, этот праздник имеет особое значение, подчеркнули в пресс-службе администрации города.
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