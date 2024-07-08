Путин наградил замглавы МИД Руденко Орденом Почета

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил замглавы МИД России Андрея Руденко Орденом Почета за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии