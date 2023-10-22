Скупила в ближайшим зоомагазине весь древесный наполнитель (хотя кошек дома нет). Когда узнали, как использую в быту - не поверили

Даже для самой обычной вещи можно найти сотни различных применений. Некоторые даже не задумываются об этих возможностях.
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