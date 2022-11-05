Закон, порядок, государство

695 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree RF
    А как с пьяными будете решать?"Сразу конфискуют...
  • Александр24
    Ну и какая это "очередная" схема? Этой схеме уже хрен знает сколько времени и только слабоумные ещё ведутся на это. К..."Только маме не г...
  • Виктор Волковский
    Я за справедливость... Первое - а если дама живёт в гареме??? Второе -Конгресс терзал Била Клинтона за секс с симпати...Изменяет ли вам в...

"Жесткий блок на деньги": эти 3 знака зодиака свалятся на дно финансовой ямы с 7 ноября

"Жесткий блок на деньги": эти 3 знака зодиака свалятся на дно финансовой ямы с 7 ноября

Астрологи назвали знаки зодиакального круга, которые буквально свалятся на самое дно финансовой ямы с 5 ноября.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх