Предательство: О новых гражданах России

Россия душа щедрая. Дарит себя всем без разбора. Разве нет? Для того, чтобы заслужить гражданство в Израиле надо быть еврееем, причём доказать это.
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