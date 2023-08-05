Закон и Порядок

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Предательство: О новых гражданах России

Предательство: О новых гражданах России

Россия душа щедрая. Дарит себя всем без разбора. Разве нет? Для того, чтобы заслужить гражданство в Израиле надо быть еврееем, причём доказать это.

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