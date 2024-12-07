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Что надеть на встречу Нового года, чтобы привлечь удачу

Что надеть на встречу Нового года, чтобы привлечь удачу

2025 год пройдёт под знаком Деревянной Змеи по восточному календарю. Астрологи советуют: чтобы привлечь удачу, важно учитывать энергетику этого знака: змее свойственны мудрость, элегантность, интуиция и стремление к гармонии.

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