Что надеть на встречу Нового года, чтобы привлечь удачу

2025 год пройдёт под знаком Деревянной Змеи по восточному календарю. Астрологи советуют: чтобы привлечь удачу, важно учитывать энергетику этого знака: змее свойственны мудрость, элегантность, интуиция и стремление к гармонии.
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