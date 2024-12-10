Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предъявили обвинения

Прокуратура Манхэттена выдвинула обвинения в отношении ранее задержанного 26-летнего Луиджи Николаса Манджионе, который подозревается в убийстве главы крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии