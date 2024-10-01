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Царьград

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Доктор Мясников раскрыл опасность сахарозаменителей

Доктор Мясников раскрыл опасность сахарозаменителей

Согласно данным, озвученным врачом Мясниковым, сахзам повышает риск смертельно опасных заболеваний.О неочевидной взаимосвязи сахарозаменителей и диабета поведал врач-терапевт Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

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