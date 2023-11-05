Японский табачный гигант JTI остается в РФ, поскольку не хочет лишать россиян «продукта, к которому они привыкли»

Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Japan Tobacco International (JTI) остается на российском рынке и продолжит вести свою деятельность на нем, но не будет поставлять устройства для нагревания табака нового поколения.
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