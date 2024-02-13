Азербайджан заявил о проведении "операции возмездия" в ответ на действия Армении

Ереван обвинил Баку в обстреле на границе, в результате которого погибли двое армянских военных. Азербайджан назвал произошедшее "операцией возмездия" в ответ на атаку армянских ВС 12 февраля, при которой был ранен азербайджанский пограничник — Армения тогда пообещала провести расследование и наказать виновных.