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Мировое обозрение

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Apple Watch Series 10: главные фишки и стоит ли обновляться

Apple Watch Series 10: главные фишки и стоит ли обновляться

Apple Watch Series 10 официально представлены — и это, пожалуй, самый значимый шаг вперед для линейки за последние годы.

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