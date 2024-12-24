1918. Несостоявшаяся операция «Шлюсштайн». Планы Германии по оккупации северо-западных регионов Советской России Миноносцы в боевом походе.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
1918. Несостоявшаяся операция «Шлюсштайн». Планы Германии по оккупации северо-западных регионов Советской России Миноносцы в боевом походе.
Свежие комментарии