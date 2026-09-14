Японцы надолго отравили земли Китая - Анатолий Кошкин

Пекин и Москва требуют от Токио очистить китайскую территорию от химического оружия императорской армии Япония присоединилась к «Протоколу о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых и других подобных газов и бактериологических средств» (Женева, 17 июля 1925 года).