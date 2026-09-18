Памфилова: голосование проходит в штатном режиме, несмотря на провокаторов

Голосование на выборах, несмотря на провокаторов, проходит в штатном режиме. Об этом 18 сентября заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
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