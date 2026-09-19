На выборы в Луганске пришел корги-отряд: самое милое голосование в России

Во второй день голосования на избирательный участок в Луганске заглянул корги-отряд «Маруся и друзья» — очаровательные девочки Кимми и Лилу пришли поддержать своих хозяев.
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