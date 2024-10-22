Ремонтные работы на Октябрьском мосту обещают завершить в ближайшие дни

Ранее заявлялось, что движение по Октябрьскому мосту будет открыто к середине ноября. На Октябрьском мосту в Новосибирске до завтрашнего дня обещают завершить работы по устройству покрытия на тротуарах – осталось выполнить три пролета.
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