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Су-34 ударил по боевикам, технике и "опорнику" ВСУ в курском приграничье

Су-34 ударил по боевикам, технике и "опорнику" ВСУ в курском приграничье

Скриншот видео Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по боевикам, бронетехнике и опорному пункту военнослужащих ВСУ и украинских националистов в приграничном районе Курской области.

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