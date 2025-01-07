❗️⚡️Мариуполь! Войсковые ЗРК "Тор-М2" осуществляют перехват низковысотных БПЛА-"камикадзе" ВСУ на удалении 7 - 11 км.
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❗️⚡️Мариуполь! Войсковые ЗРК "Тор-М2" осуществляют перехват низковысотных БПЛА-"камикадзе" ВСУ на удалении 7 - 11 км.