На сайтах NASA пропали формулировки о «цветных» экипажах

Упоминания о «первом темнокожем человеке и первой женщине» в составе экипажа программы «Артемида-3» пропали с веб-сайтов американского космического агентства НАСА, но это не означает, что в составе экипажа произошли изменения, 25 марта сообщает портал space.
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