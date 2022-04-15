Полицейские в ХМАО – Югре вручили беженке из ЛНР свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации

Начальник ОМВД России по г. Нефтеюганску Максим Коростелев в торжественной обстановке вручил первые миграционные документы 82-летней гражданке Луганской Народной Республики.

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