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В Екатеринбурге неадекватная пациентка избила фельдшера скорой помощи

В Екатеринбурге неадекватная пациентка избила фельдшера скорой помощи

В полиции посчитали, что оснований для возбуждения уголовного дела нет.В Екатеринбурге неадекватная пациентка избила фельдшера скорой помощи, когда та хотела оказать ей помощь.

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