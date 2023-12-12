Полиция Польши применила силу к протестующим на границе с Украиной

Польский политик Рафал Меклер в социальных сетях заявил, что польские правоохранительные органы применили силу к протестующим на границе с Украиной перевозчикам, которые опять хотели заблокировать контрольно-пропускной пункт Дорохуск .
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