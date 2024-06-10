Вот ещё какая модель русской жизни меня совершенно потрясает. Частенько встречаю ситуации, когда молодая бездетная или однодетная баба живёт, или же, как у нас принято говорить, «встречается» с мужиком.
Превратности любви
Комментарии
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Александр Васильчиков
Все сложно...
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5 час.
АВ
Александр Васильчиков
Хочу что бы у государство-образуещих народов было по пять детей... Как у узбеков, киргизов и казахов их по двенадцать... С яслей это помню...
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5 час.
Natalija Osminina
Все очень просто: чем комфортнее живет общество- тем меньше оно размножается. Единственное исключение- это религиозные страны, особенно исповедующие исламский фундаментализм. Так что либо бедность, либо сознание. Но так как для того, чтобы сделать общество "сознательным", нужно минимум 2 поколения, Природа возвращает общество в его прошлое- лет на 50 назад.
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1 час.
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