Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 434 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело, страна оккупирована мастурбеками типа Джавдетов и Айратов."Шариатский патру...
  • Evgenija Palette
    побольше бы ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ... ( Это работает, как 25 кадр)... И не только в печатных изданиях  - На улицах, на стен...Значит, неправы. ...
  • Игорь Саранцев
    Да ерунда всё! С нашим правосудием через три месяца поутихнет и всех отмажут...Бородачи танцевав...

Превратности любви

Превратности любви

Вот ещё какая модель русской жизни меня совершенно потрясает. Частенько встречаю ситуации, когда молодая бездетная или однодетная баба живёт, или же, как у нас принято говорить, «встречается» с мужиком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Васильчиков
Все сложно...
Ответить
5 час.
АВ
Александр Васильчиков
Хочу что бы у государство-образуещих народов было по пять детей... Как у узбеков, киргизов и казахов их по двенадцать... С яслей это помню...
Ответить
5 час.
Natalija Osminina
Все очень просто: чем комфортнее живет общество- тем меньше оно размножается. Единственное исключение- это религиозные страны, особенно исповедующие исламский фундаментализм. Так что либо бедность, либо сознание.  Но так как  для того, чтобы сделать общество &quot;сознательным&quot;, нужно минимум 2 поколения, Природа возвращает общество в его прошлое- лет на 50 назад.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх